Рахимич может возглавить клуб РФПЛ

Известный в прошлом боснийский футболист Элвир Рахимич, ныне работающий тренером в ДЮСШ московского ЦСКА, может возглавить клуб РФПЛ.

Как информирует Onedivision, 41-летний специалист в зимнее межсезонье может возглавить "СКА-Хабаровск", который планирует расстаться с Алексеем Поддубским.

Отметим, что после 18 туров армейцы занимают последнее 16 место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 12 очков.

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