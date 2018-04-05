Рахимич: "Надеюсь, армейцы, как всегда, справятся"

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Рахимич: "Надеюсь, армейцы, как всегда, справятся"Известный в прошлом боснийский футболист Элвир Рахимич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА.

"Будет тяжелый, но интересный матч. Все прекрасно понимают, против какой команды мы сегодня играем. Конечно, хочется, чтобы ЦСКА добился результата, который позволит пройти дальше. Все, что было раньше - прошлые встречи в Лиге Чемпионов, - неважно. Главное - чтобы сегодня сыграли хорошо. Надеюсь, армейцы, как всегда, справятся. Играть против таких команд, как "Арсенал", в Лондоне всегда престижно и здорово. Это всегда яркие эмоции", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Мутко высказался о возможных провокациях на матче "Арсенал" - ЦСКА. | soccernews.ru

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