Рахимич: "Надеюсь, что когда-нибудь возглавлю ЦСКА"

Наставник ЦСКА Элвер Рахимич заявил, что хотел бы возглавить армейцев в качестве главного тренера.

"Каждый футболист стремится добиться максимального успеха. Сейчас я нахожусь только в начале пути. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся возглавить ЦСКА. Я провел свои лучшие в этом клубе и доволен своей карьерой. Рад, что продолжаю оставаться частью такой команды, как ЦСКА", - приводит слова Рахимича sport.novi.ba.

Напомним, что Рахимич будет совмещать должность в тренерском штабе сборной Боснии с работой в ДЮСШ армейцев.

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