Рахимич назвал главную проблему ЦСКА перед матчем с "Ромой"

Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич считает, что отсутствие голкипера Игоря Акинфеева в матче Лиги Чемпионов с "Ромой" - серьезная потеря для команды.

Игра пройдет сегодня в Риме.

"Акинфеев не просто формальный лидер и капитан, он играет важную роль в управлении командой во время матчей. Без него будет очень тяжело, но нужно справляться. Помазун и Кырнац - воспитанники ЦСКА и давно находятся в структуре клуба. Кого бы из них ни выбрал Виктор Гончаренко на матч с "Ромой", надеюсь, они справятся" ,- сказал Рахимич. | http://soccernews.ru