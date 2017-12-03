Рахимич: "Никуда уходить из ЦСКА не собираюсь"

Теги цска москваска хабаровскэлвир рахимич

Рахимич: "Никуда уходить из ЦСКА не собираюсь"

Тренер детской команды ЦСКА Элвер Рахимич опроверг информацию о том, что он возглавить "СКА-Хабаровск". 

"Я первый раз об этом слышу. Никуда уходить из ЦСКА не собираюсь", - приводят слова Рахимича российские СМИ.

Напомним, что после 18 туров хабаровский клуб занимает последнее место в Премьер-Лиге, имея в активе 12 очков.

Не пропустите: Рахимич может возглавить клуб РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов