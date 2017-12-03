Рахимич: "Никуда уходить из ЦСКА не собираюсь"

Тренер детской команды ЦСКА Элвер Рахимич опроверг информацию о том, что он возглавить "СКА-Хабаровск".

"Я первый раз об этом слышу. Никуда уходить из ЦСКА не собираюсь", - приводят слова Рахимича российские СМИ.

Напомним, что после 18 туров хабаровский клуб занимает последнее место в Премьер-Лиге, имея в активе 12 очков.

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