Рахимич отреагировал на слухи о возвращении в ЦСКА
Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, что готов вернуться в московский клуб, но пока предложений от армейцев не поступало.
"Честно могу сказать, что никто из клуба со мной не связывался. Но я и никуда не уходил. Ивица – мой хороший друг, ЦСКА – моя команда. Я в любой момент буду рад вернуться и помочь родному клубу. Но пока ни Олич, ни руководство мне ничего не писали", - сказал Рахимич.
Ранее сообщалось, что босниец может заменить Василия Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА.
Рахимич выступал за армейцев с 2001 по 2014 год. С января 2018-го он работает в сборной Боснии и Герцеговины.
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