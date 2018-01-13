Рахимич продолжит работать в ЦСКА

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Рахимич продолжит работать в ЦСКА

Тренер Элвир Рахимич будет совмещать работу в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины.

"Буду совмещать работу в сборной и клубе, руководство ЦСКА мне разрешило. В понедельник узнаю, чем буду заниматься в спортивной школе армейцев, а 21-го числа поеду на сбор национальной команды" - сказал Рахимич.

Напомним, что 41-летний специалист будет ассистентом нового главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Роберта Просинечки.

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