Рахимич: "Пройти обе стадии квалификации в Лиге Чемпионов ЦСКА было бы крайне сложно"
Известный в прошлом боснийский футболист Элвир Рахимич не верит, что московский ЦСКА смог бы квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов, если бы не завоевал туда прямую путевку.
"Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию. Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно. А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности", - цитируют бывшего футболиста Известия.
Напомним, ЦСКА ждет ответа от Вернблума. | soccernews.ru
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