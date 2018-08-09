Рахимич: "Пройти обе стадии квалификации в Лиге Чемпионов ЦСКА было бы крайне сложно"

Известный в прошлом боснийский футболист Элвир Рахимич не верит, что московский ЦСКА смог бы квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов, если бы не завоевал туда прямую путевку.

"Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию. Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно. А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, ЦСКА ждет ответа от Вернблума. | soccernews.ru