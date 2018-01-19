Рахимич: "С Мусой ЦСКА станет намного сильнее"

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Рахимич: "С Мусой ЦСКА станет намного сильнее"

Тренер детско-юношеской школы ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал информацию о том, что армейцы могут приобрести нигерийского нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу.

"Отличная новость, было бы просто супер. Это лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА. Партнеры прекрасно его знают, как и он всех игроков. Проблем с адаптацией точно не возникнет. В душе Муса все равно остался армейцем. Уверен, что с ним красно-синие станут намного сильнее. Кто бы еще не помешал армейцам из бывших игроков? Вагнер Лав. Он так много забивает в Турции. Настоящая легенда армейцев", - приводят слова Рахимича российские СМИ.

Напомним, что 25-летний Муса ранее выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы. В этом сезоне он не провел ни одного матча.

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