Рахимов: "Азмуна можно назвать одним из лучших футболистов весенней части чемпионата России"
Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, кого считает самым сильным игроком чемпионата России. Об этом пишут "РИА Новости".
По данным источника, главный тренер назвал лучшим футболистом нападающего "Зенита" Седара Азмуна.
"Азмуна можно назвать одним из лучших футболистов весенней части чемпионата России. Он очень быстро вписался в состав команды, забил достаточно много голов и принес очень много пользы "Зениту". При этом великолепно играет головой. Я считаю, что Сердар - один из лучших футболистов нашего чемпионата. После матча, который стал чемпионским для "Зенита", мы с ним поговорили. Это очень хорошее приобретение для "Зенита", - сказал Рахимов.
"Ахмат" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19