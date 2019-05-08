Рахимов: "Азмуна можно назвать одним из лучших футболистов весенней части чемпионата России"

Теги сердар азмунрашид рахимовахматзенит санкт-петербург

Рахимов: "Азмуна можно назвать одним из лучших футболистов весенней части чемпионата России"

Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, кого считает самым сильным игроком чемпионата России. Об этом пишут "РИА Новости".

По данным источника, главный тренер назвал лучшим футболистом нападающего "Зенита" Седара Азмуна.

"Азмуна можно назвать одним из лучших футболистов весенней части чемпионата России. Он очень быстро вписался в состав команды, забил достаточно много голов и принес очень много пользы "Зениту". При этом великолепно играет головой. Я считаю, что Сердар - один из лучших футболистов нашего чемпионата. После матча, который стал чемпионским для "Зенита", мы с ним поговорили. Это очень хорошее приобретение для "Зенита", - сказал Рахимов.

"Ахмат" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 баллов.

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