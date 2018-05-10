Рахимов: "Дзюба сделал все, чтобы попасть в сборную"

Известный тренер Рашид Рахимов высказался о шансах форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы вернуться в сборную России.

"Он отлично провел последние несколько месяцев, но сложно говорить о его приглашении в сборную. Во всяком случае, он сделал все от себя зависящее, чтобы заслужить этот шанс", - цитирует 53-летнего специалиста sport24.ru.

В весенней части сезона Дзюба забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Арсенал".

Напомним, Дзюба оценил свои шансы на возвращение в "Зенит". | soccernews.ru