Рахимов: "Индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего"
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал матч 23-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:3).
"Надо признать, что индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего. Об этом я сейчас сказал команде, что мы должны это признать. В таких матчах с такими командами я всегда говорю, что важно обращать внимание на детали. Если на них не обращать внимания и не контролировать, то этот класс будет играть определенную роль", - сказал Рахимов.
"Локомотив", имея в активе 42 очка, занял 2 строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат", в активе которого 30 очков, остался на десятой строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|45
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
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|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|22
|24
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|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13