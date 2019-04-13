Рахимов: "Индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего"

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Рахимов: "Индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал матч 23-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:3).

"Надо признать, что индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего. Об этом я сейчас сказал команде, что мы должны это признать. В таких матчах с такими командами я всегда говорю, что важно обращать внимание на детали. Если на них не обращать внимания и не контролировать, то этот класс будет играть определенную роль", - сказал Рахимов.

"Локомотив", имея в активе 42 очка, занял 2 строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат", в активе которого 30 очков, остался на десятой строчке.

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