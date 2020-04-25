Рахимов может возглавить один из московских клубов

Теги динамо москварашид рахимов

Рахимов может возглавить один из московских клубов

Тренер Рашид Рахимов может возглавить один из клубов РПЛ.

Как сообщает Metaratings, 55-летний специалист ведет переговоры с "Динамо" и еще одним московским клубом. При этом отмечается, что в шорт-листе неназванного клуба Рахимов находится на первом месте.

Рахимов за свою тренерскую карьеру работал в "Амкаре", "Локомотиве", "Тереке" и "Ахмате".

Ранее ходили слухи, что Юрий Семин летом покинет московский "Локомотив".

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