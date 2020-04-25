Рахимов может возглавить один из московских клубов

Тренер Рашид Рахимов может возглавить один из клубов РПЛ.

Как сообщает Metaratings, 55-летний специалист ведет переговоры с "Динамо" и еще одним московским клубом. При этом отмечается, что в шорт-листе неназванного клуба Рахимов находится на первом месте.

Рахимов за свою тренерскую карьеру работал в "Амкаре", "Локомотиве", "Тереке" и "Ахмате".

Ранее ходили слухи, что Юрий Семин летом покинет московский "Локомотив".

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