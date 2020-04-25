Рахимов может возглавить один из московских клубов
Тренер Рашид Рахимов может возглавить один из клубов РПЛ.
Как сообщает Metaratings, 55-летний специалист ведет переговоры с "Динамо" и еще одним московским клубом. При этом отмечается, что в шорт-листе неназванного клуба Рахимов находится на первом месте.
Рахимов за свою тренерскую карьеру работал в "Амкаре", "Локомотиве", "Тереке" и "Ахмате".
Ранее ходили слухи, что Юрий Семин летом покинет московский "Локомотив".
Читайте также: Рахимов оценил перспективы "Локомотива" в сезоне-2019/20. | http://soccernews.ru
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