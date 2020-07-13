Рахимов может возглавить тульский "Арсенал"

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Рахимов может возглавить тульский "Арсенал"

Рашид Рахимов является главным претендентом на пост главного тренера тульского "Арсенала". Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, 55-летний специалист руководил "Адмирой Ваккер", "Амкаром" и "Локомотивом". Последним клубом Рахимова был "Ахмат", который он покинул в 2019 году.

1 июля "Арсенал" покинул главный тренер Игорь Черевченко.

После 28 туров РПЛ "Арсенал" занимает 8 место в турнирной таблице.

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