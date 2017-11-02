Рахимов: "Наступит фаза, когда "Локомотиву" нужно будет набирать очки и играть только на победу"

Экс-наставник "Локомотива" Рашид Рахимов считает, что болельщикам "железнодорожников" пока рано думать о чемпионстве.

"Не торопитесь. Прошло 15 туров, и наступит фаза, когда „Локомотиву“ нужно будет набирать очки и играть только на победу. Нынешняя команда не похожа на ту чемпионскую, в начале 2000-х. Сейчас нельзя говорить, что возрождается чемпионская команда. Ещё 15 матчей впереди, и, уверен, будут тяжёлые игры.

Сёмин - очень опытный тренер, через многое прошёл. Он даёт понять команде: в нас не верят, но мы можем. Это очень важный психологический момент. Обратите внимание, у него выбор жёсткости к разным игрокам разный. К Денисову или Фернандешу жёсткости нет, у них свобода действий. А к другим игрокам есть. Юрий Палыч столько лет тренирует и знает, что делать", - сказал Рахимов в эфире программы "Все на футбол".

Напомним, что после 15 туров "Локомотив" лидирует в чемпионате России и на три очка опережает идущий вторым "Зенит".

Не пропустите: Семин: "Рассчитываем на серьезный успех в Лиге Европы". | http://soccernews.ru