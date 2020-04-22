Рахимов оценил перспективы "Локомотива" в сезоне-2019/20

Теги локомотив москварашид рахимов

Рахимов оценил перспективы "Локомотива" в сезоне-2019/20

Экс-тренер "Локомотива" Рашид Рахимов высказался по поводу перспектив московского клуба в этом сезоне.

До остановки розыгрыша из-за пандемии коронавируса "Локомотив" занимал 2 место в турнирной таблице.

"Локомотиву" надо больше следить не за "Зенитом", а за другими командами, чтобы не потерять 2-е место. Считаю, что и "Ростов", и "Краснодар" достойные команды, все будет зависеть от них самих. Но "Локомотив" будет делать все возможное, все-таки состав опытный. Для них очень важны эти 8 матчей, им важно не терять игроков, у них обойма небольшая", - сказал Рахимов в эфире программы "Все на Матч!".

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