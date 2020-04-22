Рахимов оценил перспективы "Локомотива" в сезоне-2019/20
Экс-тренер "Локомотива" Рашид Рахимов высказался по поводу перспектив московского клуба в этом сезоне.
До остановки розыгрыша из-за пандемии коронавируса "Локомотив" занимал 2 место в турнирной таблице.
"Локомотиву" надо больше следить не за "Зенитом", а за другими командами, чтобы не потерять 2-е место. Считаю, что и "Ростов", и "Краснодар" достойные команды, все будет зависеть от них самих. Но "Локомотив" будет делать все возможное, все-таки состав опытный. Для них очень важны эти 8 матчей, им важно не терять игроков, у них обойма небольшая", - сказал Рахимов в эфире программы "Все на Матч!".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20