Рахимов отказался тренировать "Аустрию"
Известный российский тренер Рашид Рахимов отказался возглавлять "Аустрию".
"Прекрасно себя чувствую, готов к работе. Например, три дня назад отказался возглавить "Аустрию". Когда в отставку отправили Финка, мне позвонил спортивный директор клуба Вольфарт. Предложил контракт на два месяца - до конца сезона. Ну а дальше, мол, будет видно. Что не устроило? Руководство по-прежнему ставит задачу попасть в еврокубки. Хотя от четвёртого места, которое даёт путёвку в Лигу Европы, "Аустрия" отстаёт на 12 очков. За 11 туров до финиша. Я и объяснил Вольфарту - даже если выиграем все матчи, от нас уже ничего не зависит. Надо ждать осечек "Рапида", который идёт четвёртым. Из 11 матчей он должен проиграть пять. К тому же посмотрел несколько матчей "Аустрии". Команде явно не хватает скорости, но сейчас это уже не исправишь. Пауз в чемпионате не будет. Так почему я должен нести ответственность за чужую работу" - сказал 52-летний специалист.
Напомним, что последним клубом Рахимова был грозненский "Ахмат", который он покинул из-за проблем со здоровьем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|36
|81
|2
|Аустрия Вена
|36
|63
|3
|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
|36
|53
|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
|9
|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35