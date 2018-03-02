Рахимов отказался тренировать "Аустрию"

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Рахимов отказался тренировать "Аустрию"

Известный российский тренер Рашид Рахимов отказался возглавлять "Аустрию".

"Прекрасно себя чувствую, готов к работе. Например, три дня назад отказался возглавить "Аустрию". Когда в отставку отправили Финка, мне позвонил спортивный директор клуба Вольфарт. Предложил контракт на два месяца - до конца сезона. Ну а дальше, мол, будет видно. Что не устроило? Руководство по-прежнему ставит задачу попасть в еврокубки. Хотя от четвёртого места, которое даёт путёвку в Лигу Европы, "Аустрия" отстаёт на 12 очков. За 11 туров до финиша. Я и объяснил Вольфарту - даже если выиграем все матчи, от нас уже ничего не зависит. Надо ждать осечек "Рапида", который идёт четвёртым. Из 11 матчей он должен проиграть пять. К тому же посмотрел несколько матчей "Аустрии". Команде явно не хватает скорости, но сейчас это уже не исправишь. Пауз в чемпионате не будет. Так почему я должен нести ответственность за чужую работу" - сказал 52-летний специалист.

Напомним, что последним клубом Рахимова был грозненский "Ахмат", который он покинул из-за проблем со здоровьем.

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5 Рапид Вена 36 46
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