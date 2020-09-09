Рахимов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
Российский тренер Рашид Рахимов высказался о слухах о том, что форвард "Спартака" Александр Кокорин в скором времени перейдет в "Рому".
"Слухам я не верю. Вот когда появится конкретная информация и будет такое предложение… "Спартак" и их спортивный директор Газизов говорили, что отпустят Кокорина, если поступит такое предложение. Это будет отлично для Саши, в первую очередь. И надо будет сказать, что "Спартак" молодцы - подписали его и сейчас заработают.
Кокорин - не кот в мешке для "Ромы". Его все знают, он уже достаточно неплохо себя проявил. Думаю, это игрок, который поможет римлянам. У них такого второго нападающего нет, который может подыграть Джеко", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что 29-летним игроком активно интересуется "Рома". Также в СМИ писали, что "Спартак" отпустит Кокорина за 6 миллионов евро.
Не пропустите: "Рома" рассматривает Кокорина в качестве замены травмированному Дзаньоло | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини
-
"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро
-
Черевченко прокомментировал поведение Широкова, избившего судью
-
В "Реале" недовольны, что Азара вызвали в сборную, но не задействовали в матчах
-
Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"
-
"Интер" заключить контракт с Видалем в ближайшие дни
-
Черевченко высказался о ситуации с судейством в РПЛ
-
Пьянич сдал отрицательный тест на коронавирус и вскоре приступит к тренировкам с "Барсой"
-
Талалаев высказался о будущем Алексея Миранчука в "Аталанте"
-
Рахимов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
-
Тренер Англии Саутгейт высказался о скандале с Фоденом и Гринвудом
-
В экс-игроке "Зенита" Ивановиче заинтересован "Эвертон"
-
Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение от Франции в Лиге наций
-
Гончаренко рассказал о состоянии игроков ЦСКА перед матчем со "Спартаком"
-
"РБ Лейпциг" продлил аренду защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо
-
Матч "Реал" - "Райо Вальекано" отменен из-за коронавируса
-
Криштиану Роналду прокомментировал победу над Швецией в Лиге наций
-
Главные новости дня: 8 сентября
-
Талалаев рассказал, почему покинул "Химки"
-
Бывший тренер "Спартака" оценил результаты команды в нынешнем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17