Рахимов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о слухах о том, что форвард "Спартака" Александр Кокорин в скором времени перейдет в "Рому".

"Слухам я не верю. Вот когда появится конкретная информация и будет такое предложение… "Спартак" и их спортивный директор Газизов говорили, что отпустят Кокорина, если поступит такое предложение. Это будет отлично для Саши, в первую очередь. И надо будет сказать, что "Спартак" молодцы - подписали его и сейчас заработают.

Кокорин - не кот в мешке для "Ромы". Его все знают, он уже достаточно неплохо себя проявил. Думаю, это игрок, который поможет римлянам. У них такого второго нападающего нет, который может подыграть Джеко", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что 29-летним игроком активно интересуется "Рома". Также в СМИ писали, что "Спартак" отпустит Кокорина за 6 миллионов евро.

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