Рахимов прокомментировал подписание контракта с Глушаковым
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, что думает о приобретении команды экс-игрока "Спартака" Дениса Глушакова.
Специалист отметил, что ситуацию бывшего капитана красно-белых не стоит сравнивать с историей нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Глушаков и Дзюба - это совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в "Арсенале" аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артема не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что еще раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал - уходи от негативного прошлого", - сказал Рахимов.
Напомним, несколько недель назад Глушаков покинул "Спартак" и спустя пару дней подписал контракт с "Ахматом" по схеме "1+1".
А еще: Глушаков выбрал игровой номер в "Ахмате"| http://soccernews.ru
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