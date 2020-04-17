Рахимов прокомментировал решение "Спартака" не выкупать контракт Шюррле
Экс-игрок "Спартака" Рашид Рахимов высказался по поводу решения московского клуба не покупать права на нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Об этом сообщает RT.
"С учетом того, как сейчас все складывается, это нормальная ситуация. Думаю, Шюррле - не единственный футболист, с которым не будет продлен контракт. Причем это касается не только "Спартака", но и других клубов РПЛ. Кроме того, в последнее время Андре играл не так много", - сказал Рахимов.
Для выкупа трансфера "Спартаку" необходимо было заплатить 7 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.
Не пропустите: "Спартак" не будет выкупать трансфер Шюррле у "Боруссии" | http://soccernews.ru
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