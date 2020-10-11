Рахимов провел первую тренировку в "Уфе"

Новый главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов провел первую тренировку с командой.

Ранее стало известно, что специалист заключил контракт с уфимцами до конца нынешнего сезона. Тренер пришел на смену Вадима Евсеева, подавшего в отставку.

После 10 туров РПЛ "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице.

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