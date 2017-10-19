Рахимов рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче с "Базелем"

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Рахимов рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче с "Базелем"

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал поражение ЦСКА от "Базеля" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Если разбирать матч, то в первой части игры была борьба за инициативу. Обе команды старались очень внимательно сыграть в обороне, было видно, что при потере мяча игроки быстро опускались за линию мяча. К сожалению, ЦСКА пропустил первым, потеряв мяч в середине поля, была проведена быстрая контратака. А после перерыва армейцам не хватило того, что было у них, на мой взгляд, раньше - умения играть первым номером и преодолевать насыщенную оборону соперника. У команды не было ударов в створ ворот. Был создан только один опасный момент, когда после розыгрыша стандарта вратарь "Базеля" вышел из ворот и головой бил Фернандес. Игра шла до первого мяча. После гола забившая команда перешла на свою излюбленную тактику, чётко защищаясь и проводя быстрый переход из обороны в атаку" - сказал Рахимов.

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