Рахимов рассказал об отличиях в игре "Спартака" в прошлом и нынешнем сезоне

Экс-наставник "Ахмата" Рашид Рахимов высказался об игре московского "Спартака", который сегодня сыграет с его бывшей командой.

"Ожидаю красивой игры прежде всего. На сегодняшний день эти команды являются прямыми конкурентами по таблице. Понятно, что определённое напряжение в этом матче будет присутствовать, потому что победа приблизит одну или другую команду к первой четвёрке.

В прошлом году "Спартак" не был так сильно нагружен другими турнирами. Был недельный цикл. Даже если кто-то пропускал пару дней по причине травмы, он успевал восстановиться к следующей игре. Было кем заменить, скамейка был задействована хорошо. Ну, и самое главное - "Спартак" доигрывал все эпизоды до конца, умирал на поле, много было игр, когда "красно-белые" выиграли матчи с преимуществом в один мяч. А удача, которая была в прошлом году у "Спартака", в этом сезоне отвернулась" - сказал Рахимов.

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