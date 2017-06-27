Рахимов: "Сложно сказать, получится ли у Слуцкого в Англии, но я буду болеть за него"

Теги халл ситилеонид слуцкийрашид рахимов

Рахимов: "Сложно сказать, получится ли у Слуцкого в Англии, но я буду болеть за него"

Бывший главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост наставника "Халл Сити".

"Отлично, просто супер! Он и специалист хороший, и человек. Буду за него переживать. Мы, тренеры, прекрасно понимаем, что в Англии никому не нужны, да и в других странах Европы особо нет спроса. Если в Англию зовут тренера-иностранца, то только с именем. Я очень рад за Слуцкого! Пусть это Чемпионшип, но все равно Англия. А в таких клубах как "Халл", у англичан, как правило, работают свои.

Сложно сказать, получится ли у Слуцкого. Мы все знаем Леонида Викторовича, он мужик грамотный, понимает, что надо знать традиции страны, её ментальность, чай в пять часов и всё прочее. Вопрос в другом – какую задачу ему поставят. Плюс есть конфликт между руководством клуба и фанатами, то есть много околофутбольных моментов. В самой команде тоже есть вопросы – как заменить тех, кто уйдёт, как самому Слуцкому внедрить себя в неё. Каким будет отношение к первому в истории российскому тренеру? Важно еще, как "Халл" начнет. Если хорошо, легко будет уладить проблемы, а если не очень, придётся тяжело. Там ведь могут и не ждать, когда придут победы", - приводят слова Рахимова российские СМИ.

Напомним, что в следующем сезоне "Халл" под руководством Слуцкого будет выступать в Чемпионшипе. | http://soccernews.ru

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