Рахимов: "Спартаку" необходимо спокойствие"

Известный тренер Рашид Рахимов высказался о ситуации, которая сложилась в московском "Спартаке".

"Я думаю, что "Спартаку" нужно спокойствие. Ситуация сложилась достаточно ожидаемая. Все прекрасно понимали, что "Спартак" стал чемпионом, когда выдавал максимум в каждом матче. Кроме того, в прошлом году "Спартак" не участвовал в еврокубках, в этом году добавились сразу два турнира - кубок и Лига Чемпионов. Появились травмы. Из игры они теперь не выжимают максимум, могут не добежать.

Я думаю, что "спартаковцы" должны все проанализировать и не впадать в беспокойство, потому что такие отрезки бывают. Но понятно, что происходящее сейчас - это определенное психологическое давление на команду. "Спартаку" нужно выиграть два или три матча, тогда уверенность вернется", - цитирует 52-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, о ситуации в "Спартаке" также высказался Канчельскис. | soccernews.ru