Рахимов: "Травма Джикии это большая потеря для сборной России"

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Рахимов: "Травма Джикии это большая потеря для сборной России"
Известный российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал травму защитника "Спартака" Георгия Джикии.

"На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма. Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.

Стоит просить вернуться в сборную Василия Березуцкого? Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли", – приводят слова Рахимова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Джикия получил повреждение в товарищеском матче против "Шанхай СИПГ" (0:1). У него подозрение на травму крестообразных связок колена.

Не пропустите: Врач "Спартака": "У Джикии серьезная травма". | http://soccernews.ru

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