Рахимов высказался о перспективах Глушакова в "Ахмате"

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Рахимов высказался о перспективах Глушакова в "Ахмате"

Бывший наставник "Ахмата" Рашид Рахимов оценил шансы полузащитника грозненской команды Дениса Глушакова вернуться на топ-уровень.

"В "Спартаке" за последний год он столкнулся с большими проблемами. Плюс семейные неурядицы. Такие удары по психике бесследно не проходят. Денису надо переключиться. Сконцентрироваться исключительно на работе, забыть о соцсетях, лайках, прочей нефутбольной мишуре.

Если не будет распыляться, уверен, скоро увидим прежнего Глушакова. Всё от головы. Сто процентов! А с физикой у Дениса проблем нет. Играть способен ещё долго, у него хороший базовый фундамент, чтобы в каждом матче, как обычно, выполнять громадный объём работы", - сказал Рахимов.

Напомним, что Глушаков перебрался в "Ахмат" минувшим летом на правах свободного агента. 32-летний хавбек забил 2 гола в 11 матчах.

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