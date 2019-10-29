Рахимов высказался о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне

Теги спартак москварашид рахимов

Рахимов высказался о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер "Ахмата" и "Локомотива" Рашид Рахимов поделился мнением о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.

"За титул будут бороться "Зенит" и "Локомотив". "Спартак" еще должен к ним подтянуться, хотя отставание очень большое. Все остальное так и останется. "Зенит" по тому качеству, которое у него есть, по составу, по глубине состава должен быть наверху, конечно", - приводят слова Рахимова российские СМИ.

После 14 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре московский клуб на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом". Матч состоится 4 ноября. Отставание спартаковцев от лидирующего "Зенита" составляет 14 очков.

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