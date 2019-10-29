Рахимов высказался о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне
Бывший главный тренер "Ахмата" и "Локомотива" Рашид Рахимов поделился мнением о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.
"За титул будут бороться "Зенит" и "Локомотив". "Спартак" еще должен к ним подтянуться, хотя отставание очень большое. Все остальное так и останется. "Зенит" по тому качеству, которое у него есть, по составу, по глубине состава должен быть наверху, конечно", - приводят слова Рахимова российские СМИ.
После 14 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре московский клуб на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом". Матч состоится 4 ноября. Отставание спартаковцев от лидирующего "Зенита" составляет 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11