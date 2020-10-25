Рахимов высказался о поражении "Уфы" в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов высказался по поводу поражения в матче 12-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:3).

"Мы очень глупо сыграли, имея преимущество, которое у нас было. Мы прекрасно понимали, что будут только длинные передачи для контратак, но, к сожалению, плохо реагировали на них и на потери мяча. Я считаю, мы сыграли глупо, позволив "Ахмату" забить два мяча. Это наша проблема, нам ее и решать.

Надо улучшать качество игроков. Чтобы иметь преимущество с хорошим контролем мяча, нужно иметь неплохую техническую оснащенность. Иметь одного-двоих таких игроков на таком уровне достаточно сложно. Надо признать, что-то, что произошло сегодня - наш уровень. Мы должны думать, как его улучшить", - сказал в эфире "Матч Премьер" Рахимов.

"Уфа" после 12 туров РПЛ занимает 16 место в таблице, "Ахмат" расположился на 10-й строчке.

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