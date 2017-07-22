Рахимов: "Я ни с кем переговоров не веду"

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал слухи, сватающие его в казахстанский "Кайрат".

"Мне ничего неизвестно об интересе "Кайрата". Я ни с кем переговоров не веду. В настоящее время я нахожусь на сборе в "Хоффенхайме", где прохожу стажировку. Ранее проходил стажировку в итальянском "Наполи". Надеюсь, что получится поехать ещё в одну итальянскую команду "Аталанту" - сказал Рахимов.

Не пропустите: В своё время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва". | http://soccernews.ru