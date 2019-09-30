Рахимов заявил, что хочет покинуть пост главного тренера "Ахмата"

Сегодня, 30 сентября "Ахмат" проиграл "Сочи" (0:2) в рамках 11-го тура РПЛ. После поражения главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов объявил о решении покинуть свой пост. Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Сама ситуация меня как тренера напрягает. Я считаю, что мне не следует продолжать работать. Надо сделать встряску для команды или что-то еще. Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать. Хотел бы дать возможность встряхнуться команде и поработать кому-то другому", - сказал Рахимов.

54-летний специалист возглавил грозненский клуб летом 2018 года.

"Сочи" с 12 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте.

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