Рахман Баба: "Надеюсь вернуться в строй в декабре"



Ганский защитник "Челси" Абдул Рахман Баба рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"Я уже приступил к тренировкам, но пока что испытываю небольшую боль в колене. Поэтому врачи все еще работают со мною. Надеюсь, что в декабре я буду здоров и смогу играть", - приводит слова Бабы GhanaSoccer.

Напомним, что 23-летний Баба порвал связки колена в январе, выступая на правах аренды за "Шальке". Летом футболист вернулся в расположение "Челси".

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