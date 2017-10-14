Раи: "Неймар - исключительный игрок"

Чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Раи похвалил вингера французского ПСЖ Неймара.

"Удивлен ли я его быстрой адаптации? Всегда приятно наблюдать за игроком, который так быстро адаптируется. Е го талант помог ему в этом. Он - исключительный игрок. К тому же, он продолжает прогрессировать. Он - отличный игрок ", - приводит слова известного в прошлом футболиста RMC.

Напомним, Месси сомневается в целесообразности продления контракта с "Барселоной" из-за Неймара. | soccernews.ru