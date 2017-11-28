Раи: "Неймар находится недалеко от Пеле"

Чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Раи сравнил двух своих соотечественников - вингера французского ПСЖ Неймара с королем футбола Пеле.

"Неймара сложно оценивать, ведь ему всего 25 лет. Ему еще играть, по крайней мере, 10 лет, но у него есть все, чтобы войти в историю сборной Бразилии. Мы знаем, что у него все еще есть возможность прогрессировать, забить больше мячей за сборную и минимум два Чемпионата Мира впереди. Пеле трижды становился чемпионом мира и забил 1 200 голов. Эти цифры говорят сами за себя. Но п о техническим качествам Неймар находится не далеко от Пеле ", - цитирует Раи Ouest France.

Напомним, ради покупки Неймара "Реал" готов расстаться с четырьмя звездными игроками. | soccernews.ru