Раи: "Неймар сделал правильный выбор, ПСЖ - отличный вызов для него"

Чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Раи высказался о переходе Неймара во французский ПСЖ.

"Он начал хорошо, это изюминка его карьеры. Он немного похож на меня - я был чемпионом мира, капитаном сборной и тоже играл здесь. Неймар сделал правильный выбор, это отличный вызов для него, потому что он уже был в клубе, который был на вершине. Париж для него - большой вызов и амбиции", - цитирует известного в прошлом футболиста le10sport.

Напомним, Раи назвал Неймара исключительным игроком. | soccernews.ru