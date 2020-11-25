RAI: в "Наполи" с июля не выплачивают зарплату

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RAI: в "Наполи" с июля не выплачивают зарплату

В "Наполи" долгое время не выплачивают зарплату. Об этом рассказал журналист RAI Чиро Венерато.

Футболист недовольны тем, что им не выплачивается оклад с июля 2020 года.

По словам журналиста, в клубе заверили, что выплаты будут в декабре. Лига согласилась на разрешение ситуации таким образом из-за кризиса в период пандемии коронавируса.

После 8 туров чемпионата Италии "Наполи" занимает 6 место в турнирной таблице.

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