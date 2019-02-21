Ракицкий, Барриос и Азмун сыграют в стартовом составе "Зенита" в матче с "Фенербахче"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", который состоится сегодня, 21 февраля.

В основном составе российского клуба сыграют зимние новички команды: защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Сердар Азмун.

Напомним, что в первом матче "Фенербахче" обыграл "Зенит" со счетом 1:0.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков, Оздоев, Барриос, Эрнани, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.

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