Ракицкий, Барриос и Азмун сыграют в стартовом составе "Зенита" в матче с "Фенербахче"
Стал известен стартовый состав "Зенита" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", который состоится сегодня, 21 февраля.
В основном составе российского клуба сыграют зимние новички команды: защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Сердар Азмун.
Напомним, что в первом матче "Фенербахче" обыграл "Зенит" со счетом 1:0.
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков, Оздоев, Барриос, Эрнани, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.
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