Ракицкий близок к переходу в новый клуб

Фото: инстаграм Ярослава Ракицкого\Автор неизвестен

Украинский защитник Ярослав Ракицкий может перейти в "Истанбул Башакшехир", сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, футболист в настоящее время находится в Турции и ведет переговоры со стамбульским клубом. Игрок является свободным агентом, поэтому может достаться клубу бесплатно.

32-летний Ракицкий ранее играл за "Шахтер" и "Зенит". За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять голов.

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