Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

28 января на официальной странице питерского "Зенита" в Твиттере засияло сообщение о том, что клуб пополнился новым центральным защитником. Им стал 29-летний украинец Ярослав Ракицкий. Различные слухи мелькали в СМИ достаточно долго, но мало кто верил в переход футболиста, ссылаясь на нашумевший политический конфликт Украины и России. Тем не менее, трансфер все же состоялся. По информации портала Transfermarkt, питерцы выложили за Ракицкого 10 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2022 года. Ракицкий должен был стать донецким Паоло Мальдини. Игрок прошел все уровни молодежных команд "Шахтера" (в самой структуре "горняков" Ярослав играл с 13 лет) и дебютировал за команду аккурат в 2009 году, когда донецкий клуб выиграл Кубок УЕФА и добился пока главного успеха в своей истории. Кроме того, именно Ракицкий является автором единственного гола в единственном в истории "Шахтера" четвертьфинале Лиги Чемпионов. В том же 2009 году состоялся дебют и в составе национальной сборной. 10 октября Ярослав помог минимально обыграть Англию в важнейшем матче за выход на Чемпионат Мира 2010. Кстати, Украина, как и Россия, кстати, так никуда и не вышла. Редакция Soccernews предлагает рассмотреть все аспекты этой сделки и порассуждать, сможет ли Ракицкий влиться в игру нового клуба.

Удивительно, что трансфер Ракицкого во многом рассматривают исключительно с точки зрения политической ситуации. При чем больше всего "хейта" идет со стороны украинских болельщиков, мнения которых колеблется от "выбор не одобряем, но все равно спасибо" до "наконец-то этот нехороший человек уехал". И почти все касаются проблемы национальной сборной. Дело в том, что с 2014 года на просторах Украины очень негативно относятся к футболистам, который уезжают играть в Россию. И даже если игрок показывает хорошую игру и закрывает дефицитную позицию, он все равно не будет играть в желтой футболке. Ярким примером является Филипп Будковский, который показывал неплохую игру в луганской "Заре" и в перспективе считался отличным вариантом на позицию большого таранного форварда в сборной (даже успел дебютировать за "желто-синих"). Однако, позже он выбрал вариант игры в "Анжи" и все усилия сошли на нет. Был и другой пример – Анатолий Тимощук. Но его начало карьеры в "Зените" совпало с мирными временами, да и статус футболиста был столь велик, что тренерский штаб не решался игнорировать центрального полузащитника. Но вернемся к Ракицкому!

Причины, чтобы уехать, у Ярослава действительно были. И в данной ситуации, как удается узнавать из источников, приближенных к "Шахтеру", "двигателем прогресса" стали не деньги и не амбиции, как это часто бывает, а решение главного тренера. После прихода в донецкий клуб Паоло Фонсеки, который стал сменщиком Мирчи Луческу, карьера Ракицкого постепенно пошла на спад. Даже портал Transfermarkt заметил неладное и стал постепенно уменьшать оценочную стоимость игрока. Сложно сказать, чем же так не угодил Ракицкий португальскому специалисту, но тот даже не включил Ярослава в основу на матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Янг Бойза", доверив место в старте совершенно несыгранной паре защитников Ордец-Кривцов. Есть очень большая вероятность, что "Зенит" присматривал за Ракицким еще тогда, когда на пост главного в Питере пришел тот самый Мирча Луческу, от которого всегда веяло симпатией к этому мощному центральному защитнику. Существует версия, что в начале текущего десятилетия он не раз общался с Гвардиолой по поводу навыков Ракицкого, а сам испанец был восхищен его игрой. Однако, все это до сих пор является лишь красивым рассказом на просторах интернета, который так не был доказан официальными сторонами.

Нужен ли Ракицкий "Зениту"? Вопрос очень правильный, но не полный. К нему нужно прибавлять еще "а нужен ли "Зенит" Ракицкому?". И вот здесь ответ будет один – безусловно. Последние ходы Фонсеки в "Шахтере", который стал закупаться центральными защитниками, однозначно подсказывали, что градус недоверия между Ярославом и главным тренером будет только возрастать. Стоит не забывать, что формально "Зенит" берет игрока, который находится далеко не в лучшей форме. В первой части сезона украинской Премьер-лиги он играл просто ужасно, регулярно привозил моменты на свои ворота и складывалось стойкое ощущение, что ему просто неинтересно здесь играть, ну или он просто не хочет. В этом плане питерский клуб может стать отличным триггером для перезагрузки и возращения былой формы. А уж те, кто следил за выступлениями сборной Украины или "Шахтера" в Лиге Чемпионов знают, что лучший Ракицкий умеет сделать нужный и, что важно, точный подкат как раз вовремя, вцепиться в защитника, да и вообще быть лучшим в целой стране (На этом месте где-то смахнул слезой один Евгений Хачериди).

Нынче в составе "Зенита" числятся 4 центральных защитника с разными возрастными рамками и задатками. В связи с травмой Мамманы в начале сезона Сергей Семак очень долго не мог найти оптимального сочетания центральных защитников. Чаще всего в паре играли Иванович и Мевля. В конце сезона ситуация немного поменялась. "Зенит" стал чаще действовать по схеме 3-5-2, в связи с чем на горизонте появляется первое практическое значение Ракицкого – добавить конкуренции в линию и увеличить количественный состав футболистов на случай непредвиденных обстоятельств. Но все это можно было сделать и с другими игроками в составе! Главным преимуществом Ракицкого являются не его защитные действия, а его очень точная и сильная дальняя передача с левой ноги, которая не раз начинала голевые атаки в донецком "Шахтере". Семак может использовать украинца как ключевую фигуру в одном из вариантов атакующих действий, когда нужно просто перебросить оборонцев противной стороны. Кроме того, важно отметить еще одну важную характеристику игры Ракицкого – он очень хорош в перехватах, и превосходит по этому компоненту всех нынешних центральных защитников питерского клуба. Согласно порталу Whoscored, за последние пару лет Ярослав совершал в среднем 3,5 перехвата за игру, в то время как лучший защитник "Занита" по этому показателю – Миха Мевля – обеспечивает команде в среднем 2,5 перехвата. Но и это еще не все! Не стоит забывать о таком важном понятии, как адаптация. У Ракицкого проблем с ней быть совсем не должно, ведь чемпионаты Украины и России очень похожи по стилю игры, кроме того, нет различных барьеров в плане культуры, языка и прочего.

В итоге "Зенит" прикупил очень мощного защитника, очень хорошо играющего на перехватах, а также обладающего волшебной левой ногой, которая в нужный момент может не только выдать пас-шедевр, но и ахнуть по воротам с 30-ти метров. Ну а все вопросы о патриотизме, политике и прочих нефутбольных вещах наша команда предлагает отбросить в сторону, как минимум до тех пор, пока Ракицкий не дебютирует за "Зенит".