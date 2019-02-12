Ракицкий и Барриос сыграют в основном составе "Зенита" в матче с "Фенербахче"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", который состоится сегодня, 12 февраля.

В основе российского клуба выйдут новички защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Вильмар Барриос.

"Фенербахче": Текин, Чифтпынар, Калдырым, Исла, Шкртел, Арслан, Мозес, Жаилсон, Топал, Вальбуэна, Слимани.

"Зенит": Лунев, Иванович, Набиуллин, Анюков, Ракицкий, Мак, Барриос, Краневиттер, Эрнани, Дриусси, Дзюба.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится в 20:55 мск.

Не пропустите: Один из лидеров "Зенита" не сыграет с битве с "Фенербахче" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru