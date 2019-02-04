Новичок питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины.

29-летний футболист больше не числится в перечне, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Вероятнее всего, это обусловлено недавним переходом Ракицкого из "Шахтёра" в "Зенит". "Сине-бело-голубые" заплатили за него 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки.

Центрбек заключил с российским клубом контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что ранее в аналогичную ситуацию угодил нападающий Евгений Селезнёв. После трансфера в "Кубань" его перестали вызывать в национальную сборную. Это продолжалось до тех пор, пока форвард не покинул РФ.

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