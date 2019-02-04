Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины
Новичок питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины.
29-летний футболист больше не числится в перечне, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Вероятнее всего, это обусловлено недавним переходом Ракицкого из "Шахтёра" в "Зенит". "Сине-бело-голубые" заплатили за него 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки.
Центрбек заключил с российским клубом контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.
Напомним, что ранее в аналогичную ситуацию угодил нападающий Евгений Селезнёв. После трансфера в "Кубань" его перестали вызывать в национальную сборную. Это продолжалось до тех пор, пока форвард не покинул РФ.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
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|28
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|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
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|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
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|13
|Крылья Советов
|16
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|14
|Уфа
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10