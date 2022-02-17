Ракицкий может перейти в "Рубин"

Фото: инстаграм Ракицкого\Автор неизвестен

Украинский центральный защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий может сменить клубную прописку, но при этом остаться в РПЛ, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в подписании 32-летнего защитника заинтересован казанский "Рубин", который хочет заполучить игрока на правах свободного агента.

Отмечается, что если украинцу придется покинуть "Зенит", он хотел бы продолжить свою карьеру в российской премьер-лиге.

Напомним, что Ракицкий перешел в петербургский клуб в 2019 году из "Шахтера".

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