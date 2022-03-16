Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
Фото: инстаграм Ракицкого\Автор неизвестен
Украинский экс-футболист петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает издание iapopsi.gr.
По информации источника, в услугах центрального защитника заинтересован АЕК, который ранее подписал Гжегожа Крыховяка из "Краснодара".
Напомним, что Ракицкий покинул стан "Зенита" по причине "тяжелой семейной ситуации".
В нынешнем сезоне РПЛ украинец сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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