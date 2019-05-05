Ракицкий может в одном сезоне стать чемпионом России и Украины
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий стал чемпионом России в составе петербургского клуба.
Также Ракицкий может завоевать золотые медали чемпионата Украины, так как его бывший клуб "Шахтер", скорее всего, не упустит первое место в УПЛ.
Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19