Ракицкий может в одном сезоне стать чемпионом России и Украины

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкийшахтер донецк

Ракицкий может в одном сезоне стать чемпионом России и Украины
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий стал чемпионом России в составе петербургского клуба.

Также Ракицкий может завоевать золотые медали чемпионата Украины, так как его бывший клуб "Шахтер", скорее всего, не упустит первое место в УПЛ.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро.

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