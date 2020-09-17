Ракицкий может вернуться к игре против "Спартака"

Стали известны приблизительные сроки восстановления защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

По сведениям "Спорт-Экспресс", футболист точно пропустит матчи чемпионата против "Урала" и "Уфы". Однако Ракицкий может успеть восстановиться к матчу 10-го тура РПЛ против "Спартака", который состоится 3 октября.

В текущем сезоне Ракицкий провел шесть игр, однако результативными действиями не отличился.

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