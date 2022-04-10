Ракицкий может вновь выступать за "Шахтер"
Фото: твиттер Ракицкого\Автор неизвестен
Украинский экс-защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицский в ближайшее время может вернуться в состав донецкого "Шахтера", сказал директор клуба Дарио Срна.
"Некоторые футболисты сказали, что не вернутся. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для "Шахтера". Также ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" - Ракицкого, чтобы он с нами играл", - сказал Срна в интервью sport.fakty.
В нынешнем сезоне РПЛ украинец сыграл в 15 матчах, в которых отметился одним голом и сделал 4 результативных передачи.
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|Команда
|М
|О
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|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13