Ракицкий может вновь выступать за "Шахтер"

Фото: твиттер Ракицкого\Автор неизвестен

Украинский экс-защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицский в ближайшее время может вернуться в состав донецкого "Шахтера", сказал директор клуба Дарио Срна.

"Некоторые футболисты сказали, что не вернутся. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для "Шахтера". Также ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" - Ракицкого, чтобы он с нами играл", - сказал Срна в интервью sport.fakty.

В нынешнем сезоне РПЛ украинец сыграл в 15 матчах, в которых отметился одним голом и сделал 4 результативных передачи.

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