Ракицкий не сыграет с "Фейеноордом"

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Ракицкий не сыграет с "Фейеноордом"

Защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий не поможет своей команде в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Фейеноорда".

Как сообщает официальный сайт "горняков", 28-летний футболист не успевает восстановиться после травмы колена к поединку с роттердамцами.

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Фейеноорд" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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