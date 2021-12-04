Ракицкий обматерил судью матча "Зенит" - "Ростов"
Фото инстаграм Ярослава Ракицкого
Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий не сдержал эмоций во время игры 17-го тура РПЛ против "Ростова" (2:2).
Выражая недовольство судейством в одном из эпизодов встречи, украинский футболист обматерил арбитра Алексея Матюнина.
"Иди ### [нафиг]", - сказал Ракицкий рефери.
Судья имел основания удалить с поля 32-летнего игрока, однако не стал этого делать.
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