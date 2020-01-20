Ракицкий объяснил, почему стал реже бить штрафные удары

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, с чем связано уменьшение количества штрафных ударов в его исполнении.

"У нас много ребят, которые хорошо бьют. Я что, драться буду с ними? Подошёл партнёр, сказал: "Дай ударю". Да конечно, бей. Если будет у меня возможность - буду бить", - сказал Ракицкий в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что украинец перешёл в "Зенит" год назад из "Шахтёра" за 10 миллионов евро.

В активе 30-летнего футболиста в составе "сине-бело-голубых" 4 гола в 41 матче.

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