Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий в инстаграме объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Впервые за национальную команду футболист выступил в 2009 года. В составе команды защитник провел 54 матча и забил 4 гола. В последний раз футболист играл за сборную осенью 2018 года. С момента перехода игрока в российский клуб, его перестали вызывать а команду.

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная!

10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины", - написал Ракицкий.

Футболист отметил, что на протяжении текущего года ждал вызова а сборную, однако из-за политических разногласий этого не случилось.

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