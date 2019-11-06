Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий в инстаграме объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
Впервые за национальную команду футболист выступил в 2009 года. В составе команды защитник провел 54 матча и забил 4 гола. В последний раз футболист играл за сборную осенью 2018 года. С момента перехода игрока в российский клуб, его перестали вызывать а команду.
Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!
"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная!
10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины", - написал Ракицкий.
Футболист отметил, что на протяжении текущего года ждал вызова а сборную, однако из-за политических разногласий этого не случилось.
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